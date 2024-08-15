Актюркоглу попал в заявку «Галатасарая» на ближайший матч

Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу примет участие в предстоящей игре чемпионата Турции с «Коньяспором».
25-летний футболист попал в заявку команды на ближайший поединок, который состоится 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Галатасарая».
Ранее появилась информация, что «Спартак» согласовал переход Актюркоглу.
В текущем сезоне турецкий игрок появился на поле в двух матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.
Действующий трудовой договор Актюркоглу рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.
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