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Актюркоглу попал в заявку «Галатасарая» на ближайший матч

15 Августа 2024 • 16:09 Комментировать
Коньяспор
...
Галатасарай
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16.08 21:00

Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу примет участие в предстоящей игре чемпионата Турции с «Коньяспором».

25-летний футболист попал в заявку команды на ближайший поединок, который состоится 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Галатасарая».

Ранее появилась информация, что «Спартак» согласовал переход Актюркоглу.

В текущем сезоне турецкий игрок появился на поле в двух матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Актюркоглу рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Керем Актюркоглу

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