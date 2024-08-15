Актюркоглу попал в заявку «Галатасарая» на ближайший матч

Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу примет участие в предстоящей игре чемпионата Турции с «Коньяспором».

25-летний футболист попал в заявку команды на ближайший поединок, который состоится 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Галатасарая».

Ранее появилась информация, что «Спартак» согласовал переход Актюркоглу.

В текущем сезоне турецкий игрок появился на поле в двух матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Актюркоглу рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.