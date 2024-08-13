Моуринью пояснил, почему его предупредили

Как мы уже сообщали, португальский специалист Жозе Моуринью получил свою первую жёлтую карточку в Турции, это случилось в первом же его матче у руля «Фенербахче» в рамках турецкой Суперлиги.По словам Моуринью, он снова стал жертвой пресловутых двойных стандартов.

- В чём я уверен, так это в том, что наставнику «Галатасарая» Окану Бурюку позволяется выходить на четыре метра из своей зоны, и его не предупреждают. Мне не позволяют сделать даже шаг. Вот в чём правда, - цитирует слова португальского специалиста derbyderbyderby.it.

Моуринью возглавил турецкий клуб перед началом сезона.