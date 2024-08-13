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​Моуринью: «Мои критики становятся знаменитым»

13 Августа 2024 • 15:57 Комментировать

Журналисты спросили Жозе Моуринью про повышенную мотивацию соперников, играющих против клубов Жозе. Тот ответил в своём стиле - да, понимаю, почему, ну а что тут такого?

- В футболе приходится платить за известность, за престиж, за трофеи. Это и есть расплата - повышенная мотивация соперника. Считаю это разумным. То же самое ведь происходит и с вами, журналистами. Вы критикуете меня - и становитесь знаменитыми, - заявил Моуринью, который сейчас тренирует турецкий «Фенербахче».

Сегодня вечером клуб Жозе сразится в ответном матче с французским «Лиллем» в рамках квалификации Лиги чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью
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