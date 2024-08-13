Арда Туран дебютировал в качестве тренера с красной карточки

Известный в прошлом турецкий футболист Арда Туран возглавил «Эюпспор» и дебютировал в этом качестве в турецкой Суперлиге. Дебют выдался так себе - его клуб не проиграл, сыграв вничью с «Аланьяспором», но бывшего игрока «Атлетико» и «Барселоны» удалили с тренерской скамейки за пререкания с арбитром.

Это случилось за пятнадцать минут до конца игры, сразу после того, как его команда пропустила гол от соперника. Так что буйный в бытность игроком, Арда Туран и в новом качестве верен себе.

В следующем туре турецкого чемпионата «Эюпспору» предстоит сыграть с «Бодрумспором», это случится девятнадцатого августа.