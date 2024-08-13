Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Арда Туран дебютировал в качестве тренера с красной карточки

13 Августа 2024 • 02:07 Комментировать

Известный в прошлом турецкий футболист Арда Туран возглавил «Эюпспор» и дебютировал в этом качестве в турецкой Суперлиге. Дебют выдался так себе - его клуб не проиграл, сыграв вничью с «Аланьяспором», но бывшего игрока «Атлетико» и «Барселоны» удалили с тренерской скамейки за пререкания с арбитром.

Это случилось за пятнадцать минут до конца игры, сразу после того, как его команда пропустила гол от соперника.  Так что буйный в бытность игроком, Арда Туран и в новом качестве верен себе.

В следующем туре турецкого чемпионата «Эюпспору» предстоит сыграть с «Бодрумспором», это случится девятнадцатого августа.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арда Туран Эюпспор
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?»
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Бодрумспор Бодрумспор
Газиантеп Газиантеп
0
1
Видео
Окончен
Ризеспор Ризеспор
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
1
1
3.15 3.55 2.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Августа
02:07 · Турция
Арда Туран дебютировал в качестве тренера с красной карточки
12 Августа
14:14 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию о предстоящем переходе Актюркоглу в «Спартак»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин и Зиньковский получили предложение из Турции
11 Августа
23:25 · Турция
​Моуринью получил первое предупреждение в Турции
04:21 · Италия. Серия А
Вице-президент «Бешикташа» – об интересе к Кьезе: «Запросы не слишком разумны»
10 Августа
21:42 · Турция
Моуринью написал трогательное письмо поклонникам «Фенербахче» 2
20:23 · Россия. Премьер-лига
Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» 1 слухи
19:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» согласовал контракт с Актюркоглу слухи
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продолжает переговоры по Актюркоглу слухи
09 Августа
23:51 · Англия. Премьер-лига
Заха стал целью ещё одного английского клуба
19:45 · Италия. Серия А
«Галатасарай» включился в борьбу за Амрабата
18:09 · Россия. Премьер-лига
Агент признался, какую зарплату Актюркоглу просил у «Спартака»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Актюркоглу не отказывал «Спартаку»: Агент назвал настоящую причину срыва трансфера 1
15:14 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Актюркоглу в «Спартак» окончательно сорвался
14:47 · Россия. Премьер-лига
Появилась новая информация о переговорах «Спартака» по Кёну и Актюркоглу слухи
13:34 · Россия. Премьер-лига
В Турции подтвердили интерес к игроку ЦСКА
12:59 · Россия. Премьер-лига
Названа причина возможного срыва трансфера Кёна в «Спартак»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб нацелился на форварда «Спартака» слухи
06:49 · Франция. Лига 1
Моуринью может пригласить в «Фенербахче» игрока, с которым работал в трёх клубах
00:15 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» экс-игрока «Манчестер Юнайтед» слухи
08 Августа
21:11 · Россия. Премьер-лига
Власти Германии блокируют трансфер Кёна в «Спартак» слухи
20:14 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Уход Актюркоглу – хороший вариант для «Галатасарая» эксклюзив
18:33 · Испания. Ла Лига
Гюндоган рассказал, покинет ли «Барселону» текущим летом
17:32 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Кёна в «Спартак» на грани срыва слухи
16:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Актюркоглу тремя словами отреагировал на информацию о «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем