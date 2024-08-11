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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Моуринью получил первое предупреждение в Турции

11 Августа 2024 • 23:25 Комментировать

Стартовал турецкий чемпионат, и в первом же туре «Фенербахче» под руководством португальского наставника Жозе Моуринью добыл три очка, переиграв «Адана Демирспор» с минимальным преимуществом. Единственный гол игры забил Эдин Джеко.

В этом матче Моуринью получил и свою первую жёлтую карточку в турецком чемпионате - причём случилось это уже на пятнадцатой минуте игры. Сдается, впрочем, что таких карточек будет ещё много.

В следующем туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» предстоит сразиться на выезде с «Гезтепе». Это случится 18 августа. В прошлом сезоне «Фенер» занял второе место в чемпионате.


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью
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