​Моуринью получил первое предупреждение в Турции

Стартовал турецкий чемпионат, и в первом же туре «Фенербахче» под руководством португальского наставника Жозе Моуринью добыл три очка, переиграв «Адана Демирспор» с минимальным преимуществом. Единственный гол игры забил Эдин Джеко.

В этом матче Моуринью получил и свою первую жёлтую карточку в турецком чемпионате - причём случилось это уже на пятнадцатой минуте игры. Сдается, впрочем, что таких карточек будет ещё много.

В следующем туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» предстоит сразиться на выезде с «Гезтепе». Это случится 18 августа. В прошлом сезоне «Фенер» занял второе место в чемпионате.