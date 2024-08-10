Моуринью написал трогательное письмо поклонникам «Фенербахче»

Похоже, что Жозе Моуринью становится мудрее - он пытается выстраивать здоровые отношения на своём рабочем месте, в отличие от тех подходов, которые у него были раньше. Португальский специалист решил написать трогательное письмо поклонникам своего нового клуба - «Фенербахче»:

- Дорогие болельщики «Фенербахче», я приветствую всех вас. Когда мы встретились в первый раз, я получил описание истории клуба, его достижений и места в иерархии турецкого футбола. И это вдохновило меня. Сейчас ваши мечты стали моими мечтами, - написал Моуринью в социальных сетях.

Ранее Жозе работал с «Ромой».