Агент назвал клуб, куда хочет устроить Антона Миранчука

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Антоном Миранчуком, назвал клуб, куда хочет пристроить футболиста. По словам Шпинёва, таким клубом является турецкий «Галатасарай».

«Я лично хочу, чтобы Антон перешёл в «Галатасарай», люблю этот клуб. Но переход будет зависеть от решения Антона и предложения клуба», - цитирует Шпинёва Metaratings.

Шпинёв отметил, что трансфер Миранчука в «Галатасарай» привлекает его в том числе с точки зрения выступления команды в Лиге чемпионов.

Как известно, по завершению сезона 2023/2024 Антон Миранчук обрёл статус свободного агента. У 28-летнего полузащитника истёк срок контракта с «Локомотивом».