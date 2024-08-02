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Агент назвал клуб, куда хочет устроить Антона Миранчука

02 Августа 2024 • 13:58 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Антоном Миранчуком, назвал клуб, куда хочет пристроить футболиста. По словам Шпинёва, таким клубом является турецкий «Галатасарай».

«Я лично хочу, чтобы Антон перешёл в «Галатасарай», люблю этот клуб. Но переход будет зависеть от решения Антона и предложения клуба», - цитирует Шпинёва Metaratings.

Шпинёв отметил, что трансфер Миранчука в «Галатасарай» привлекает его в том числе с точки зрения выступления команды в Лиге чемпионов.

Как известно, по завершению сезона 2023/2024 Антон Миранчук обрёл статус свободного агента. У 28-летнего полузащитника истёк срок контракта с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Антон Миранчук Вадим Шпинёв трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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