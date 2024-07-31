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Звезда российского чемпионата мира Ребич покинул «Бешикташ» официально

31 Июля 2024 • 21:44 Комментировать

«Бешикташ» расстался с хорватским игроком атаки Анте Ребичем. Теперь хорват – свободный агент. О расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию объявила пресс-служба «чёрных орлов».

В прошлом сезоне Ребич вышел на поле за «Бешикташ» 23 раза. В этих матчах он умудрился забить один гол и оформить пять голевых передач.

Хорвату 30 лет, в его активе более 40 выходов на поле за сборную Хорватии. С успешного чемпионата мира в России, где «шашечные» с Ребичем в составе стали вторыми, Ребич также играл за франкфуртский «Айнтрахт» и «Милан».

Transfermarkt оценивает игрока всего в 2,2 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Сборная Хорватии Анте Ребич ещё теги
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