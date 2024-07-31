Бывший полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук может переехать в турецкий клуб.

Как утверждает Idrak34, в услугах 28-летнего россиянина заинтересован «Галатасарай», который выиграл два последних розыгрыша турецкой Суперлиги.

Сообщается, что сейчас спортивный отдел клуба изучает возможность подписания Миранчука, но до контактов с представителями игрока пока не дошло. Источник отметил, что окончательное решение будет за главным тренером «Галатасарая» Оканом Буруком.

Ранее появилась информация, что в услугах Миранчука заинтересованы несколько греческих клубов.