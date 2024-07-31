​Икарди может стать лучшим бомбардиром в истории «Гаталасарая»

Аргентинский нападающий Мауро Икарди забил 55 голов за последние два сезона в составе «Галатасарая», и теперь, как сообщает baberkibris.com, он может стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Для этого ему необходимо забить ещё восемнадцать голов с учётом всех турниров, в которых выступает «Галатасарай».

Уже к началу осени Икарди может сравняться с Миланом Барошом, который забил 61 гол в 116 матчах за клуб. А лидирует в списке легенда румынского футбола Георге Хаджи, выступавший за «Гаталасарай» во второй половине 90-х годов прошлого столетия. На его счету - 72 гола в 192 проведённых матчах.

