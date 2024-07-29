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Тадич может уехать в Саудовскую Аравию

29 Июля 2024 • 08:21 Комментировать

Сербский полузащитник Душан Тадич может покинуть стамбульский «Фенербахче» и продолжить карьеру за пределами Европы. Как сообщает Goal, у опытного игрока есть варианты трудоустройства в Саудовской Аравии.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересована «Аль-Кадисия». Саудовский клуб готов заплатить за Тадича порядка шести миллионов евро.

Душан выступает за «Фенербахче» с лета 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Душан Тадич Аль-Кадисия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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