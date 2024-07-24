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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Систо стал одноклубником Шапи официально

24 Июля 2024 • 20:07 Комментировать

Бывший игрок «Сельты» и национальной сборной Дании Пионе Систо обрёл новый клуб. 29-летний вингер присоединился к греческому «Арису», базирующемуся в Салониках. Контракт рассчитан на два года.

Последний сезон игрок атаки провёл в соседней с Грецией Турции. Там он выступал за «Аланьяспор». Наиболее известен как игрок «Сельты», в испанском клубе Примеры датчанин выступал с 2016 по 2020 годы. Провёл 26 матчей за национальную сборную Дании, с 2021 года в команду не вызывается.

За «Арис» выступает российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. В прошлом сезоне клуб из Салоников занял пятое место в национальном первенстве и вышел в финал Кубка Греции.

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