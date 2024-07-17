Нападающий Аллан Сен-Максимен вернулся в европейский футбол. Об аренде 27-летнего футболиста объявил «Фенербахче».

Ранее сообщалось о том, что за аренду Сен-Максимена «Фенербахче» заплатит саудовскому «Аль-Ахли» 8 миллионов евро.

«Мы говорим «Добро пожаловать в нашу семью» Аллану Сен-Максимену и желаем ему многих титулов с «Фенербахче», - говорится в сообщении пресс-службы «канареек».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Сен-Максимена в 18 миллионов евро. Ранее форвард поиграл в Европе за ряд клубов, в частности за «Ниццу» и «Ньюкасл».