Иммобиле выбрал номер в «Бешикташе»

В субботу «Бешикташ» объявил о подписании нападающего Чиро Иммобиле и даже раскрыл заработную плату футболиста. Турецкий клуб уже показал фотографии 34-летнего итальянца в футболке «орлов». В «Бешикташе» Иммобиле выбрал номер 17.

Стоит сказать, что именно под номером 17 Иммобиле выступал за «Лацио» на протяжении последних восьми сезонов. Теперь опытный футболист будет стараться хорошо показать себя в турецком футболе.

Добавим, что прошлый сезон турецкой Суперлиги «Бешикташ» завершил на шестой позиции в турнирной таблице. Таким образом, в сезоне 2024/2025 «орлы» не будут выступать в еврокубках.