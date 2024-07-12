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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Моуринью и Гаттузо предотвратили драку

12 Июля 2024 • 16:47 Комментировать

На днях «Фенербахче» и «Хайдук» проводили матч в рамках подготовки к новому сезону. Несмотря на товарищеский статус матча, в какой-то момент на футбольном поле закипели эмоции. Завязалась потасовка, но, к счастью, до серьёзной драки дело не дошло. Этому поспособствовали тренеры, а тренеры у команды звёздные – Жозе Моуринью и Дженнаро Гаттузо. Португалец и итальянец вышли на газон, чтобы успокоить своих подопечных. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Стоит отметить, что Жозе Моуринью и Дженнаро Гаттузо приняли «Фенербахче» и «Хайдук» соответственно этим летом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью Хайдук Дженнаро Гаттузо ещё теги
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