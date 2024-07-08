Форвард Миши Бачуайи сменил клубную прописку. Бельгийский нападающий перебрался из «Фенербахче» в «Галатасарай». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Ранее в прессе сообщалось, что трудовое соглашение 30-летнего футболиста со стамбульским коллективом будет рассчитано на три года.

За «Фенербахче» нападающий выступал с 2022 года. За время, проведенное в стане «канареек», бельгиец сыграл 75 поединков. Миши отметился 44 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

В минувшем сезоне чемпионата Турции «Галатасарай» финишировал на первом месте, а «Фенербахче» стал серебряным призером.