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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бачуайи сменил клуб в Турции официально

08 Июля 2024 • 10:27 Комментировать

Форвард Миши Бачуайи сменил клубную прописку. Бельгийский нападающий перебрался из «Фенербахче» в «Галатасарай». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Ранее в прессе сообщалось, что трудовое соглашение 30-летнего футболиста со стамбульским коллективом будет рассчитано на три года.

За «Фенербахче» нападающий выступал с 2022 года. За время, проведенное в стане «канареек», бельгиец сыграл 75 поединков. Миши отметился 44 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

В минувшем сезоне чемпионата Турции «Галатасарай» финишировал на первом месте, а «Фенербахче» стал серебряным призером.

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Евро-Футбол.Ру,
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