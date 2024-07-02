Балотелли отреагировал на видео, где лежит пьяный на дороге

Известный форвард Марио Балотелли прокомментировал видео, на котором он упал на дорогу и смог подняться только при помощи прохожего.

«Я видел это видео, где падаю на дорогу. Не вижу проблемы в том, чтобы весело провести время со своими друзьями. За что меня критиковать? После такого выступления сборной Италии на Евро вы решили обсудить то, что я был пьян? Ребята, задумайтесь о более важных вещах», - передает слова нападающего Corriere dello Sport.

33-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом итальянского форварда был турецкий «Адана Демирспор».