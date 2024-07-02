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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли отреагировал на видео, где лежит пьяный на дороге

02 Июля 2024 • 10:29 Комментировать

Известный форвард Марио Балотелли прокомментировал видео, на котором он упал на дорогу и смог подняться только при помощи прохожего.

«Я видел это видео, где падаю на дорогу. Не вижу проблемы в том, чтобы весело провести время со своими друзьями. За что меня критиковать? После такого выступления сборной Италии на Евро вы решили обсудить то, что я был пьян? Ребята, задумайтесь о более важных вещах», - передает слова нападающего Corriere dello Sport.

33-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом итальянского форварда был турецкий «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли
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