Назван вероятный новый клуб ди Марии

Звёздный вингер Анхель ди Мария сейчас сосредоточен на выступлениях за сборную Аргентины на Кубке Америки. Своё будущее на клубном уровне 36-летний футболист решит после континентального футбольного форума. Ди Мария уже стал свободным агентом – его контракт с «Бенфикой» действовал до конца июня.

Как сообщает портал TodoFichajes, у ди Марии есть два предложения – от родного аргентинского «Росарио» и от турецкого «Бешикташа». Источник отмечает, что Анхель, скорее всего, будет играть в Турции. Аргентинец может заключить с «Бешикташем» контракт на два года с зарплатой в 3,3 миллиона евро.