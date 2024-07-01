Защитник Чаглар Сёюнджю стал полноценным игроком «Фенербахче». Турецкий клуб официально объявил о подписании с 28-летним футболистом контракта на три года. В трудовом соглашении прописана опция продления ещё на один сезон.

Чаглар Сёюнджю выступал за «Фенербахче» с конца января после перехода из мадридского «Атлетико» на правах аренды. Всего за «канареек» футболист провёл 16 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Напомним, что в начале июня главным тренером «Фенербахче» стал известный португальский тренер Жозе Моуринью.