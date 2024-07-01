Бачуайи подписал трёхлетний контракт с «Галатасараем»

Бельгийский форвард Миши Бачуайи переходит из «Фенербахче» в стан главного соперника «канареек» - «Галатасарая». Об этом в своей соцсети пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, бельгиец подписал трёхлетний контракт со «львами». Вскоре о трансфере будет объявлено официально в соцсетях стамбульской команды.

Бачуайи 30 лет, он провёл в составе «Фенера» два последних сезона. А в сезоне-2021/22 выступал за ещё один стамбульский топ-клуб, «Бешикташ». Всего в рамках прошедшего сезона знаменитому бельгийцу удалось 24 раза забить за «Фенер» во всех турнирах официального уровня.