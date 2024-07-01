Сен-Максимен может вернуться в Европу из Саудовской Аравии – назван претендент

Вингер «Аль-Ахли» Аллан Сен-Максимен, вероятно, уже скоро вернётся в европейский футбол.

Прошлым летом француз покинул «Ньюкасл» и переехал в Саудовскую Аравию. Как информирует инсайдер Руди Галетти, экс-звезда «сорок» интересна турецкому «Фенербахче», который недавно возглавил Жозе Моуринью.

На счету Аллана Сен-Максимена четыре забитых мяча и десять результативных передач в 30 поединках чемпионата Саудовской Аравии. Контракт 27-летнего футболиста с «Аль-Ахли» рассчитан до середины 2026 года. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, текущая стоимость вингера составляет 18 млн евро.