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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Сен-Максимен может вернуться в Европу из Саудовской Аравии – назван претендент

01 Июля 2024 • 04:28 Комментировать
Фенербахче
2:1
Петролул Плоешти

Вингер «Аль-Ахли» Аллан Сен-Максимен, вероятно, уже скоро вернётся в европейский футбол.

Прошлым летом француз покинул «Ньюкасл» и переехал в Саудовскую Аравию. Как информирует инсайдер Руди Галетти, экс-звезда «сорок» интересна турецкому «Фенербахче», который недавно возглавил Жозе Моуринью.

На счету Аллана Сен-Максимена четыре забитых мяча и десять результативных передач в 30 поединках чемпионата Саудовской Аравии. Контракт 27-летнего футболиста с «Аль-Ахли» рассчитан до середины 2026 года. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, текущая стоимость вингера составляет 18 млн евро.

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