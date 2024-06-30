Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в Турции.

Как утверждает Bild, в услугах 35-летнего футболиста заинтересованы «Галатасарай» и «Трабзонспор».

Напомним, в начале июня сообщалось, что Ройс с большой долей вероятности продолжит карьеру в американской МЛС.

В прошедшем сезоне Ройс принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил девять голов и записал на свой счет десять результативных передач.

После окончания сезона хавбек покинул дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ройса в пять миллионов евро.