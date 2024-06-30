Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в Турции.
Как утверждает Bild, в услугах 35-летнего футболиста заинтересованы «Галатасарай» и «Трабзонспор».
Напомним, в начале июня сообщалось, что Ройс с большой долей вероятности продолжит карьеру в американской МЛС.
В прошедшем сезоне Ройс принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил девять голов и записал на свой счет десять результативных передач.
После окончания сезона хавбек покинул дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента.
Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ройса в пять миллионов евро.
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