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«Галатасарай» оформил полноценный трансфер Зиеша официально

28 Июня 2024 • 21:22 Комментировать

Стамбульский «Галатасарай» оформил полноценное подписание звезды марокканского футбола Хакима Зиеша. Новостью делится пресс-служба «львов».

Напомним, что «Галатасарай» не будет новым клубом для 31-летнего Хакима, ведь он провёл минувший сезон в турецком гранде, но в рамках аренды. По окончании сезона Зиеш перестал быть связанным с «Челси», поэтому «Галатасарай» оформил свободный трансфер.

Стороны подписали контракт по схеме «1+1». В минувшем сезоне Зиеш заработал 12 баллов по системе «гол+пас» за «Галатасарай» - оформил восемь голов и четыре ассиста в 23 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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