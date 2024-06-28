Стамбульский «Галатасарай» оформил полноценное подписание звезды марокканского футбола Хакима Зиеша. Новостью делится пресс-служба «львов».

Напомним, что «Галатасарай» не будет новым клубом для 31-летнего Хакима, ведь он провёл минувший сезон в турецком гранде, но в рамках аренды. По окончании сезона Зиеш перестал быть связанным с «Челси», поэтому «Галатасарай» оформил свободный трансфер.

Стороны подписали контракт по схеме «1+1». В минувшем сезоне Зиеш заработал 12 баллов по системе «гол+пас» за «Галатасарай» - оформил восемь голов и четыре ассиста в 23 матчах.