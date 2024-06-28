Моуринью хочет подписать в «Фенербахче» нападающего сборной Франции

Форвард сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман попал в сферу интересов «Фенербахче».

Как пишет в своих социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, 28-летнего футболиста в своей команде хочет видеть новый главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью. Отмечается, что переход все-таки маловероятен, так как у Комана другие планы на развитие своей карьеры.

В прошлом сезоне француз в составе «Баварии» 28 раз выходил на поле, отметился пятью забитыми голами и сделал три ассиста на партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.