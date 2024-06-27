Моуринью отпустил известного игрока из «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью одобрил уход из клуба известного футболиста. Речь идёт о нападающем Эдине Джеко. Как сообщает Fotospor, 38-летний Джеко встретился Моуринью и попросил о переходе в «Хайдук». Опытный футболист хочет играть ближе к своей родной Боснии и Герцеговине. Моуринью дал зелёный свет.

Эдин Джеко играл за «Фенербахче» с прошлого лета. С тех пор босниец провёл за команду 46 официальных матчей, в которых забил 25 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Эдина Джеко в 2,7 миллиона евро.