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Моуринью отпустил известного игрока из «Фенербахче»

27 Июня 2024 • 14:59 Комментировать

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью одобрил уход из клуба известного футболиста. Речь идёт о нападающем Эдине Джеко. Как сообщает Fotospor, 38-летний Джеко встретился  Моуринью и попросил о переходе в «Хайдук». Опытный футболист хочет играть ближе к своей родной Боснии и Герцеговине. Моуринью дал зелёный свет.

Эдин Джеко играл за «Фенербахче» с прошлого лета. С тех пор босниец провёл за команду 46 официальных матчей, в которых забил 25 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Эдина Джеко в 2,7 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью Хайдук Эдин Джеко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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