31-летний португальский нападающий Рафа Силва стал игроком «Бешикташа», об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

У форварда закончился контракт с лиссабонской «Бенфикой», а значит, что он пополнил ряды стамбульской команды на правах свободного агента. Он выступал за португальский клуб на протяжении восьми последних лет.

В минувшем сезоне Силва принял участие в 52 играх во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 15 результативными передачами партнерам по команде.

Ранее Силва выступал за «Брагу», на его счету 25 игр за национальную сборную Португалии.