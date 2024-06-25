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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Рафа Силва пополнил ряды «Бешикташа» официально

25 Июня 2024 • 21:34 Комментировать

31-летний португальский нападающий Рафа Силва стал игроком «Бешикташа», об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

У форварда закончился контракт с лиссабонской «Бенфикой», а значит, что он пополнил ряды стамбульской команды на правах свободного агента. Он выступал за португальский клуб на протяжении восьми последних лет.

В минувшем сезоне Силва принял участие в 52 играх во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 15 результативными передачами партнерам по команде.

Ранее Силва выступал за «Брагу», на его счету 25 игр за национальную сборную Португалии. 

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