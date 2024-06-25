Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Семья Бачуайи получает угрозы из-за перехода игрока в «Галатасарай»

25 Июня 2024 • 17:12 Комментировать

Бельгийский нападающий Миши Бачуайи провёл два года в «Фенербахче», после чего решил перебраться в другой клуб из турецкой столицы - «Галатасарай». Его супруга, Амели Мария, поделилась известием в социальных сетях. Однако реакция оказалась шокирующей - в адрес семьи Бачуайи начали поступать угрозы от горячих турецких поклонников «Фенербахче», которые отнеслись к ситуации как к предательству.

- Это стыд, нашей семье угрожают, нашей дочери угрожают, и эти люди сами имеют семьи?! Не могу в это поверить. Бог судья всем им, - написала в ответ Амели Мария.

Между тем, проведя за «Фенербахче» 74 матча, Бачуайи оставил неплохое наследство - 44 забитых гола.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Миши Бачуайи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии» В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Фернандеш оценил голевую передачу Роналду в матче Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Месси: Я не такой, как Роналду
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июня
17:36 · Португалия. Примейра-лига
В «Бешикташ» переходит экс-игрок сборной Португалии
17:12 · Турция
Семья Бачуайи получает угрозы из-за перехода игрока в «Галатасарай»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Дестана высказался о возможном переходе клиента в ЦСКА эксклюзив
14:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нацелился на форварда из Турции эксклюзив
07:53 · Россия. Премьер-лига
Фернандеш переходит в «Зенит» - раскрыты детали
24 Июня
23:50 · Италия. Серия А
​Арда Туран нахваливает Чалханоглу
19:04 · Франция. Лига 1
Агент Жиго отреагировал на информацию о переходе игрока в «Трабзонспор»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Жиго и Джикия снова могут стать одноклубниками слухи
23 Июня
15:17 · Россия. Премьер-лига
В клубе «Истанбул Башакшехир» отреагировали на информацию об интересе «Краснодара» к Дуарте
15:05 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Два клуба из России интересуются Ндао» эксклюзив
14:54 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты позвали Роналду в клуб Моуринью 1
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» начал переговоры с экс-футболистом «Милана»
01:46 · Турция
​Икарди: «Ванда убедила меня перейти в «Галатасарай»
22 Июня
11:37 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» приближается к трансферу в «Галатасарай» 1
10:24 · Турция
Икарди выбрал клуб на следующий сезон
Все новости
Рекомендуем