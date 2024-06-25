Семья Бачуайи получает угрозы из-за перехода игрока в «Галатасарай»

Бельгийский нападающий Миши Бачуайи провёл два года в «Фенербахче», после чего решил перебраться в другой клуб из турецкой столицы - «Галатасарай». Его супруга, Амели Мария, поделилась известием в социальных сетях. Однако реакция оказалась шокирующей - в адрес семьи Бачуайи начали поступать угрозы от горячих турецких поклонников «Фенербахче», которые отнеслись к ситуации как к предательству.

- Это стыд, нашей семье угрожают, нашей дочери угрожают, и эти люди сами имеют семьи?! Не могу в это поверить. Бог судья всем им, - написала в ответ Амели Мария.

Между тем, проведя за «Фенербахче» 74 матча, Бачуайи оставил неплохое наследство - 44 забитых гола.