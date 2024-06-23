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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Икарди: «Ванда убедила меня перейти в «Галатасарай»

23 Июня 2024 • 01:46 Комментировать

Аргентинский нападающий Мауро Икарди выбрал себе клуб на следующий сезон, он остаётся в «Галатасарае». В интервью турецким СМИ Икарди заявил о том, что до перехода в «Галатсарай» вообще не рассматривал такие клубы, но убедила его решиться на такой шаг, конечно же, Ванда Нара.

- Я вообще не думал о «Галатасарае». Но Ванда убедила меня. Перед этим я играл в Милане и Париже, и везде мне было  хорошо. Ванда убедила меня изменить свою карьеру, - цитирует слова Икарди Olga en Vivo.

Напомним, что ранее Мауро Икарди выступал за «Интер» и «ПСЖ». В Турцию он перебрался в прошлом, 2023 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди
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