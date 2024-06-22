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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Икарди выбрал клуб на следующий сезон

22 Июня 2024 • 10:24 Комментировать

Аргентинский центрфорвард Мауро Икарди определился, где продолжит карьеру в сезоне-2024/2025. Опытный нападающий решил остаться в стамбульском «Галатасарае».

«Я остаюсь в «Галатасарае», - приводятся слова аргентинца в социальных сетях.

Напомним, что срок действующего трудового договора между Мауро и «Галатасараем» рассчитан до середины 2026 года.

31-летний аргентинский нападающий успешно провел минувший сезон турецкой Суперлиги. Икарди принял участие в 34 поединках, записав на свой счет 25 забитых мячей и восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди
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