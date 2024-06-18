Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Чехия 1 1
Португалия 1 1
Грузия 1 0
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Тренер «Галатасарая»: «Икарди никуда не уйдёт»

18 Июня 2024 • 22:16 Комментировать

Окан Бурук, наставник стамбульского «Галатасарая», дал понять, что в клубе очень довольны выступлениями аргентинского нападающего Мауро Икарди и не намерены его отпускать.

«Мы приложили много усилий, чтобы сделать счастливыми фанатов клуба и быть счастливыми самим. Вскоре мы хотим получить ещё один трофей и выиграть Суперкубок, также у нас амбициозные планы на Лигу чемпионов. Сегодня я говорил об этом с Мауро Икарди. Я делился с ним нашими планами. Он нам нужен, мы его никуда не отпустим», - цитирует слова Бурука derbyderbyderby.it.

В минувшем сезоне «Галатасарай» стал чемпионом Турции.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди Окан Бурук ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 «Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой УЕФА ввёл запрет на флаги России
Спортивные новости
«Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июня
22:16 · Турция
​Тренер «Галатасарая»: «Икарди никуда не уйдёт»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов отказал «Зениту» слухи
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сделал предложение «Галатасараю» по Актюркоглу слухи
14:10 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Джикия ещё пару сезонов сможет играть на высоком уровне 1
17 Июня
10:17 · Турция
Моуринью хочет купить звёздного напарника Роналду
09:10 · Германия. Бундеслига
Моуринью назвал топ-клуб, переход в который сорвался
16 Июня
22:20 · Турция
«Фенербахче» заинтересован в форварде «Атлетико» Фелише
13:42 · Турция
«Селтику» интересен основной вратарь сборной Хорватии
09:42 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Бешикташа» Мучи — о будущем Зайнутдинова: «Не знаю, но он отличный парень»
02:02 · Италия. Серия А
Клуб Серии А работает над подписанием Дзаньоло
15 Июня
17:12 · Турция
«Бешикташ» оформил переход экс-игрока «Арсенала»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Зайнутдинов не хочет уезжать в Россию»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Моуринью
14:33 · Испания. Ла Лига
«Бешикташ» подтвердил возможность трансфера защитника «Атлетико»
14 Июня
20:06 · Россия. Премьер-лига
Оздоев: «Пирло оказался простейшим человеком, который идёт на контакт со всеми»
Все новости
Рекомендуем