​Тренер «Галатасарая»: «Икарди никуда не уйдёт»

Окан Бурук, наставник стамбульского «Галатасарая», дал понять, что в клубе очень довольны выступлениями аргентинского нападающего Мауро Икарди и не намерены его отпускать.

«Мы приложили много усилий, чтобы сделать счастливыми фанатов клуба и быть счастливыми самим. Вскоре мы хотим получить ещё один трофей и выиграть Суперкубок, также у нас амбициозные планы на Лигу чемпионов. Сегодня я говорил об этом с Мауро Икарди. Я делился с ним нашими планами. Он нам нужен, мы его никуда не отпустим», - цитирует слова Бурука derbyderbyderby.it.

В минувшем сезоне «Галатасарай» стал чемпионом Турции.