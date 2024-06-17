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Моуринью хочет купить звёздного напарника Роналду

17 Июня 2024 • 10:17 Комментировать

Атакующий полузащитник «Аль-Насра» Садио Мане может вернуться в Европу. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, новым местом работы сенегальского вингера может стать стамбульский «Фенербахче», который недавно возглавил португалец Жозе Моуринью. Тренер заинтересован в покупке футболиста.

По данным источника, руководство саудовского клуба готово отпустить игрока за 15 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Садио и «Аль-Насром» рассчитан до 2026 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии 32-летний полузащитник провел 32 поединка. Мане записал на свой счет 13 забитых мячей (один – с пенальти) и восемь голевых передач.

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Фенербахче Жозе Моуринью Садио Мане трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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