«Фенербахче» заинтересован в форварде «Атлетико» Фелише

Жоау Фелиш, португальский нападающий мадридского «Атлетико», попал в сферу интересов «Фенербахче».

Как сообщает Fanatik, турецкий клуб, главным тренером которого недавно стал Жозе Моуринью, заинтересован в аренде футболиста. Специалист вместе со своим агентом Жорже Мендешем в ближайшее время намерен обсудить с форвардом возможный его переход в «Фенербахче» на правах аренды.

Фелиш в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Барселону» и забил за каталонский клуб 10 голов, проведя 44 матча во всех турнирах. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.