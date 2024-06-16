«Селтику» интересен основной вратарь сборной Хорватии

Голкипер национальной сборной Хорватии Доминик Ливакович может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает Sunday Mail, интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Селтик» - шотландцы предлагают около 9 миллионов евро за трансфер.

С прошлого лета Ливакович выступает в Турции за «Фенербахче». В 40 матчах за эту команду хорват пропустил 40 голов.

Напомним, что в субботу Доминик Ливакович в первом матче на чемпионате Европы пропустил три гола от Испании, и сборная Хорватии проиграла со счётом 0:3. Теперь хорваты будут готовиться к игре против Албании, которая пройдёт 19 июня.