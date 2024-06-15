«Бешикташ» оформил переход экс-игрока «Арсенала»

Защитник Габриэль Паулиста продолжит карьеру в «Бешикташе». Известный турецкий клуб уже оформил трансфер 33-летнего бразильца, опубликовав ролик с Габриэлем в клубной футболке.

Паулиста переходит в «Бешикташ» бесплатно как свободный агент. У опытного бразильца истёк срок контракта с мадридским «Атлетико», за который он выступал во второй части сезона 2023/2024. Ранее Габриэль поиграл в Европе в таких известных командах, как «Валенсия», «Арсенал» и «Вильярреал».

Добавим, что последний чемпионат Турции «Бешикташ» завершил только на шестой позиции в турнирной таблице.