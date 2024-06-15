Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» оформил переход экс-игрока «Арсенала»

15 Июня 2024 • 17:12 Комментировать

Защитник Габриэль Паулиста продолжит карьеру в «Бешикташе». Известный турецкий клуб уже оформил трансфер 33-летнего бразильца, опубликовав ролик с Габриэлем в клубной футболке.

Паулиста переходит в «Бешикташ» бесплатно как свободный агент. У опытного бразильца истёк срок контракта с мадридским «Атлетико», за который он выступал во второй части сезона 2023/2024. Ранее Габриэль поиграл в Европе в таких известных командах, как «Валенсия», «Арсенал» и «Вильярреал».

Добавим, что последний чемпионат Турции «Бешикташ» завершил только на шестой позиции в турнирной таблице.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Габриэль Паулиста трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет «Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Не Роналду: Моуринью намекнул, кто лучший в этом поколении Тен Хаг выбрал в «Барселоне» новую звезду для «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед»
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков Генич покинул «Матч ТВ» Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»
Спортивные новости
Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Янчук высказался о том, что Рублёв и Хачанов не сыграют на Олимпиаде Рублёв не сыграет на Олимпиаде-2024 Терещенко поддержал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ Янчук — о паре Алькарас-Надаль на Олимпиаде-2024: «Эта пара вызывает вопросы» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июня
17:12 · Турция
«Бешикташ» оформил переход экс-игрока «Арсенала»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Зайнутдинов не хочет уезжать в Россию»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Моуринью
14:33 · Испания. Ла Лига
«Бешикташ» подтвердил возможность трансфера защитника «Атлетико»
14 Июня
20:06 · Россия. Премьер-лига
Оздоев: «Пирло оказался простейшим человеком, который идёт на контакт со всеми»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Оздоев рассказал, почему прошлым летом не оказался в «Фенербахче»
09:58 · Турция
Оздоев: «Ушёл из «Фатиха», потому что ушёл Пирло»
13 Июня
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» проведёт товарищеские матчи с «Бешикташем» и «Црвеной Звездой» слухи
18:11 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на информацию о договорённости с Жедсоном 1
17:18 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Жедсона в «Зенит» может не состояться – источник
16:56 · Турция
Камоцци уверен, что Джикия заиграет в Турции
16:43 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» договорился с португальским полузащитником – раскрыта зарплата и срок контракта 1
13:30 · Англия. Премьер-лига
Моуринью нацелен на игрока из Англии – известно имя
13:04 · Россия. Премьер-лига
«Газпром» может стать спонсором «Бешикташа» 1
12:12 · Россия. Премьер-лига
В Турции сообщили, как движутся переговоры «Зенита» по Фернандешу и Зайнутдинову
Все новости
Рекомендуем