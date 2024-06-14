Оздоев: «Ушёл из «Фатиха», потому что ушёл Пирло»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев высказался о своём уходе из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» летом прошлого года.

По словам российского футболиста, он решил покинуть Турцию из-за ухода Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

«Перед подписанием контракта я прямо сказал руководству клуба: «Если главный тренер уйдёт, я тоже уйду». Я шёл к конкретному тренеру. Удивился, что с Андреа мы даже не доиграли чемпионат», — приводит слова Оздоева Sport24.

Оздоев отметил, что развитие турецкого клуба не соответствовало высоким амбициям итальянского тренера.

В составе «Фатих Карагюмрюк» Оздоев провёл в общей сложности 34 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.