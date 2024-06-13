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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Камоцци уверен, что Джикия заиграет в Турции

13 Июня 2024 • 16:56 Комментировать

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о будущем экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист может продолжить карьеру в турецком клубе.

«Я считаю, что Джикия точно заиграет в чемпионате Турции. Для Георгия это неплохой вариант, если он хочет попробовать свои силы в Европе», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Джикии не будет трудно освоиться в Турции.

Напомним, после окончания минувшего сезона Джикия покинул «Спартак» свободным агентом.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Спартак» финишировал на пятой позиции, сумев набрать 50 очков в 30 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Джикия Франко Камоцци
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