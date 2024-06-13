Не Роналду: Моуринью намекнул, кто лучший в этом поколении

Известный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос, какого футболиста он хотел бы подписать в свою команду из тех, с кем он никогда не работал. Моуринью намекнул на Лионеля Месси, причём дал понять, что считает его лучшим игроком целого поколения.

«Конечно, я назову маленького парня. Я не мог стать его тренером, но я должен назвать его. В нашем поколении он был лучшим», - сказал Моуринью TNT Sports.

Отметим, что Лионель Месси в своей карьере восемь раз становился обладателем «Золотого мяча». Криштиану Роналду, в свою очередь, выигрывал эту престижную награду пять раз.

Жозе Моуринью недавно стал главным тренером «Фенербахче».