«Фенербахче» планирует поддержать на трансферном рынке нового главного тренера команды Жозе Моуринью. Как сообщает портал TodoFichajes, португальский специалист получит 60 миллионов евро на летние трансферы. Моуринью хочет усилить состав, поскольку целью команды является попадание в основной этап Лиги чемпионов. Решить задачу «канарейкам» будет непросто, ведь им нужно пройти сразу три этапа квалификации.

Напомним, что до назначения в «Фенербахче» Жозе Моуринью находился без клубной прописки почти пять месяцев – в январе Особенного уволили из «Ромы», посчитав результаты неудовлетворительными.

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