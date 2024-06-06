Ротенберг: «Моуринью усилил бы РПЛ»

Наставник хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг в беседе с представителями СМИ высказался о возможном приглашении звездного португальского тренера Жозе Моуринью в российский футбол.

«Это уже решать каждому клубу, но почему нет. Он бы усилил лигу!» - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Несколько дней назад Моуринью трудоустроился в новом клубе. Португальский наставник занял пост главного тренера стамбульского «Фенербахче». «Особенный» заключил с турецким грандом трудовое соглашение на два года. Предыдущим местом работы португальца была «Рома».