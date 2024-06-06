Стала известна зарплата Моуринью в «Фенербахче» - это больше 10 миллионов евро

Португальский специалист Жозе Моуринью недавно был назначен на пост главного тренера стамбульского «Фенербахче». Журналистам телеканала ESPN стало известно, сколько «Особенный» будет зарабатывать в турецком гранде.

В отчете для инвесторов «Фенербахче» указал, что оклад звездного наставника составит 10,5 миллиона евро в год. О каких-то бонусах ничего не упоминается.

Официально о назначении Моуринью на пост главного тренера стамбульского коллектива было объявлено 2 июня. Жозе подписал с «Фенербахче» трудовое соглашение, которое рассчитано на два сезона.