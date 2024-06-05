Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может стать новым главным тренером «Бешикташа».

Как утверждает ESPN, зимой клуб уже контактировал с 51-летним тренером, однако тогда выбор пал на Фернанду Сантуша. Заход португальца оказался неудачным, поэтому сейчас «Бешикташ» снова в поисках тренера.

Сообщается, что в ближайшее время руководство команды вновь планирует обратиться к Сульшеру с предложением о работе.

Последним клубом Сульшера был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с 2019 по 2021 год. С начала 2023 года норвежец работает в УЕФА.

По итогам прошлого сезона «Бешикташ» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции.