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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Сульшер может возглавить «Бешикташ» слухи

05 Июня 2024 • 18:26 Комментировать

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может стать новым главным тренером «Бешикташа».

Как утверждает ESPN, зимой клуб уже контактировал с 51-летним тренером, однако тогда выбор пал на Фернанду Сантуша. Заход португальца оказался неудачным, поэтому сейчас «Бешикташ» снова в поисках тренера.

Сообщается, что в ближайшее время руководство команды вновь планирует обратиться к Сульшеру с предложением о работе.

Последним клубом Сульшера был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с 2019 по 2021 год. С начала 2023 года норвежец работает в УЕФА.

По итогам прошлого сезона «Бешикташ» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Уле Гуннар Сульшер
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