Моуринью дал ответ по Лукаку, Дибале и Гюлеру

Жозе Моуринью в конце прошлой недели возглавил «Фенербахче». В летнее трансферное окно турецкий клуб планирует усилиться, и слухи уже связывают «канареек» с разными игроками. На пресс-конференции Моуринью ответил на вопрос о планах на рынке.

«Мне не нужны Лукаку и Дибала», - сказал Моуринью журналистам, говоря о своих экс-подопечных.

«Гюлер? Если он захочет перейти, то почему нет? Если он любит «Фенербахче», если переход будет бесплатным, и если «Реал» возьмёт на себя 75% его зарплаты, то мы не сможем сказать «нет», - добавил Моуринью.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Реал» может отправить Гюлера, экс-игрока «Фенербахче», в аренду за игровой практикой.