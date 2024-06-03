Моуринью назвал свою цель в «Фенербахче»

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался по поводу своей цели в стамбульском клубе.

«Для меня цель – выигрывать каждый матч и становиться чемпионом. Это реальность «Фенербахче». Я знаю, о чём мечтают наши болельщики. Если я бы мог, я бы завтра начал тренировки и провёл свой первый матч на следующих выходных», - сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, что в последнем чемпионате Турции «Фенербахче» финишировал на второй позиции. Титул же завоевал «Галатасарай».

Добавим, что «Фенербахче» начнёт путь в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации.

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