Моуринью пожелал своим игрокам провалиться на Евро-2024

Новоиспечённый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью пожелал провала тем футболистам команды, которые отправятся в свои сборные на чемпионат Европы.

«Надеюсь, что наши футболисты, которые будут выступать на чемпионате Европы, вылетят как можно скорее, после чего начнут тренироваться с нами», - сказал Моуринью в ходе пресс-конференции.

Отметим, что чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. При этом «Фенербахче» уже 23-24 июля проведёт первый матч квалификации Лиги чемпионов. Имя соперника команды Жозе Моуринью определится позже.

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