Моуринью дал обещание фанатам «Фенербахче»

В воскресенье Жозе Моуринью был представлен в качестве нового главного тренера «Фенербахче». В ходе презентации португальский специалист высказался.

«Я обещаю вам, что с этого момента я принадлежу вашей семье. Эта футболка [Моуринью показал клубную футболку – прим.] – моя кожа. Футбол – это страсть, и нет лучшего места, чтобы почувствовать эту страсть.

Я хочу быть тренером для всех вас. Я хочу работать в турецком футболе. Я хочу помогать турецкой лиге. Но самое главное для меня – это «Фенербахче». С момента, когда я поставил подпись на контракте, ваши мечты – мои мечты», - сказал Моуринью.