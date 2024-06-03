Экс-тренер «Реала» Моуринью прокомментировал назначение в новый клуб

«Благодарю вас за доверие. Я начал чувствовать вашу любовь сразу после того, как начались переговоры. Зачастую тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до каких-то успехов. Для меня это большая ответственность. Я стал частью новой семьи. Футбол – это страсть, нет лучше места, чтобы это ощутить на себе», - передает слова «Особенного» Sky Sports.