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Президент «Фенербахче»: «Моуринью – один из пяти лучших тренеров мира»

03 Июня 2024 • 01:24 Комментировать
Фенербахче
6:0
Истанбулспор

Президент «Фенербахче» Али Коч прокомментировал приход в клуб Жозе Моуринью.

Известный португальский тренер заключил с турецким грандом договор, рассчитанный до середины 2026 года.

«Это важный и исторический шаг для нашего клуба. От имени всех нас, включая миллионы болельщиков «Фенербахче», мы приветствуем Жозе. Его величие, его особый подход и любовь покорили весь мир. Он входит в число лучших тренеров за всю историю футбола, и он определённо в числе пяти лучших тренеров на данный момент», – приводит журналист Альфредо Педулла слова главы «Фенербахче».

Напомним, прежним местом работы Жозе Моуринью была «Рома», из которой наставника уволили в январе.

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Фенербахче Жозе Моуринью Али Коч ещё теги

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