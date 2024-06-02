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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Моуринью - главный тренер «Фенербахче» официально

02 Июня 2024 • 12:52 Комментировать (1)

Бывший главный тренер мадридского «Реала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью трудоустроился в турецком чемпионате. Португальский специалист занял пост главного тренера стамбульского «Фенербахче».

«Особенный», добро пожаловать», - говорится в официальных социальных сетях турецкого топ-клуба.

Ранее в прессе появилась информация, что Моуринью подпишет с «Фенербахче» двухлетнее трудовое соглашение.

Предыдущим клубом португальского наставника была «Рома». Жозе покинул пост рулевого итальянского коллектива в январе текущего года.

В минувшем сезоне «Фенербахче» стал вице-чемпионом Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
02 Июня 2024 в 13:23
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