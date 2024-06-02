Стамбульский «Фенербахче» анонсировал назначение португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

«Моур тайм», - говорится в социальных сетях турецкого топ-клуба.

На изображении указано время 19:00, а дата – 2 июня. Можно сделать вывод, что официально о назначении Моуринью будет объявлено сегодня вечером.

В настоящий момент «Особенный» находится без работы. Последним клубом португальца была итальянская «Рома», которую он покинул в начале текущего года.

По итогам сезона Суперлиги «Фенербахче» набрал 98 баллов и финишировал на втором месте в турнирной таблице.