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«Фенербахче» намекнул на объявление о назначении Моуринью

01 Июня 2024 • 23:33 Комментировать

Жозе Моуринью максимально близок к тому, чтобы стать главным тренером «Фенербахче». Португальский специалист уже успел подтвердить своё желание принять стамбульских «канареек».

«Фенербахче» дал понять, что Моуринью будет назначен на пост главного тренера в воскресенье вечером.

«Не стройте планов за завтрашний вечер», - публикацию с таким текстом разместила пресс-служба стамбульского клуба.

Стоит сказать, что Жозе Моуринью находится без тренерской работы достаточно давно – в январе португалец был уволен из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью
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