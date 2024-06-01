«Фенербахче» намекнул на объявление о назначении Моуринью

Жозе Моуринью максимально близок к тому, чтобы стать главным тренером «Фенербахче». Португальский специалист уже успел подтвердить своё желание принять стамбульских «канареек».

«Фенербахче» дал понять, что Моуринью будет назначен на пост главного тренера в воскресенье вечером.

«Не стройте планов за завтрашний вечер», - публикацию с таким текстом разместила пресс-служба стамбульского клуба.

Стоит сказать, что Жозе Моуринью находится без тренерской работы достаточно давно – в январе португалец был уволен из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов команды.